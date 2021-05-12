РИАМО - 12 мая. Четвертый Российский фестиваль гитарной музыки состоится 10-11 июля на территории подмосковной Коломны в селе Мячково, говорится в сообщении организаторов фестиваля.

Мероприятие пройдет при поддержке министерства культуры Подмосковья, комитета по туризму Московской области и администрации городского округа Коломна. Предыдущие фестивали проходили в городе Плес Ивановской области.

В связи с непростыми условиями жизни и работы в ситуации пандемии, в 2020-м году организаторы Фестиваля не сочли возможным проведение многочасового музыкального open-air марафона, оберегая здоровье артистов, их поклонников, партнеров, гостей и представителей СМИ.

Поэтому сегодня идет активная работа по подготовке к проведению четвертого Российского фестиваля гитарной музыки летом 2021 года.

В обязательном порядке будут строго соблюдаться все необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. На входе каждый гость сможет получить бесплатно маску и перчатки.

Фестиваль соберет на сцене замечательных мастеров исполнительского искусства из России, Франции, США, Болгарии и других стран. Зрителей и гостей ждут разноплановые стилистические композиции: рок, блюз, джаз, фьюжн, фанк, классическая музыка, поп-музыка и немало сюрпризов.

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