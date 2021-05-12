РИАМО - 12 мая. Пользователи iOS жалуются на медленную работу Apple после обновления системы. Производительность упала после того, как на устройства установили iOS 14.5.1, сообщает Федеральное агентство новостей.

Пользователи отмечают медленную работу интерфейса, сниженную производительность в играх.

Разработчики сообщают о том, что компания Apple выпустила новую версию программного обеспечения. Сейчас обновление проходит стадию бета-версии.

Ожидается, что официальная версия системы iOS 14.6 будет выпущена для всех пользователей через несколько недель.

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