РИАМО - 12 мая. Сотрудники и ветераны ГУ МВД России возложили цветы к памятнику в честь подвига полицейских, погибших при обороне столицы 1941 года, монумент расположен в деревне Черная Грязь в городском округе Солнечногорск, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Участником мероприятия стал заместитель руководителя ГУРБ Подмосковья Александр Зайцев. Кроме того, в церемонии поучаствовали приглашенные гости и местные жители.

В деревне Черная грязь раньше находился боевой пост и укрепительная полоса по охране и досмотру межстоличной автотрассы. Руководил оборонительным рубежом начальник химкинского райотдела милиции Александр Коноплев. Дивизии НКВД ценой огромных потерь предопределили успех обороны Москвы.

Памятник в честь подвига работников народного комиссариата, которые пали в годы ВОВ, изготовлен по инициативе Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, бывшего главы администрации городского округа Владимира Слепцова, а также жителей округа.

Мемориал был открыт в августе прошлого года. Событие приурочили к 75-летию Победы в ВОВ.