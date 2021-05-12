РИАМО - 12 мая. На следующей неделе в Москве температура воздуха может достичь 27 градусов тепла, в течение недели ожидаются небольшие дожди, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В понедельник, 17 мая, в Москве температура воздуха может подняться до 27 градусов. В целом следующая неделя будет очень теплой», - сказала Позднякова.

Она добавила, что на следующей неделе также возможны небольшие дожди.

Текущая неделя в столице также будет теплой. Прогнозируются небольшие дожди с грозами.

С начала мая в Московском регионе выпало около 110% месячной нормы осадков. В среднем первая декада мая оказалась холоднее обычного на 1-2 градуса.

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