РИАМО - 12 мая. В апреле нынешнего года по Московской железной дороге перевезено 61,9 млн пассажиров, это более чем в 3,7 раза превышает аналогичный показатель прошлого года (16,6 млн человек), сообщает пресс-служба МЖД.

В пригородном сообщении число отправленных пассажиров выросло более чем в 3,7 раза (с 16,2 млн до 60,2 млн человек), в дальнем следовании – более чем в 4,5 раза (362 тыс. до 1,6 млн человек).

Пассажирооборот в апреле 2021 года составил 2,2 млрд пасс-км, превысив аналогичный показатель 2020 года более чем в 3,5 раза (631,5 млн пасс-км).

Всего за январь-апрель 2021 года отправлено более 213 млн пассажиров, из них в пригородном сообщении перевезено 207,4 млн пассажиров.

По Московскому центральному кольцу (МЦК) в апреле текущего года перевезено 13,7 млн пассажиров, это более чем в 5,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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