РИАМО - 12 мая. Государственная Третьяковская галерея подготовила обширную программу мероприятий в «Ночь музеев», в которую вошли экскурсии, кинопоказы, балет и выступление рэп-исполнителя, сообщила генеральный директор Третьяковки Зельфира Трегулова.

Ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет 15 мая.

«Мы решили, что это (акция «Ночь музеев» - ред.) может стать большим событием, большим праздником для всех, кто приходит к нам. Мы являемся свидетелями большого притока зрителей. Сосредоточие всех событий - это Крымский Вал», - сказала Трегулова.

Она отметила, что в здании Третьяковской галереи на Крымском Валу в 19:00 и 21:00 состоится премьера одноактного балета хореографа Лотема Регева. В 22:00 там же пройдет концерт одного из самых популярных у молодежи исполнителей в стиле рэп и хип-хоп.

«В Западном крыле будут специальные экскурсии на выставку «Фантастик пластик» и с 15:00 будут проходить кинопоказы, связанные с выставкой «Соцреализм. Метаморфозы». В 18:00 будет проходить показ фильма «Берегись автомобиля», - добавила Трегулова.

Также во время акции будут работать два малых музея в составе Третьяковской галереи - Дом-музей Виктора Васнецова и музей-квартира Аполлинария Васнецова.

Вход на основную экспозицию Третьяковки в Лаврушинском переулке в течение всего дня 15 мая будет платным. Также придется заплатить за посещение выставки «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии» и выставки Роберта Фалька, которые проходят в здании на Крымском Валу. В остальные здания галереи и на другие выставки 15 мая с 18:00 можно будет попасть бесплатно.

«Мы будем вести трансляции онлайн. Потом они будут выложены на YouTube», - заключила Трегулова.

Государственная Третьяковская галерея объединяет несколько зданий: главное здание в Лаврушинском переулке, Инженерный корпус, Новую Третьяковку, где открыто пространство «Западное крыло», а также малые музеи.