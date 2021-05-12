РИАМО - 12 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил в больнице 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Георгия Баранова, который проходит сейчас лечение от коронавируса. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Ветерану исполнилось в марте 100 лет. Он бодр духом, и даже завел страничку в Instagram. Баранов сейчас проходит лечение в медцентре военного клинического госпиталя Минобороны РФ в Подольске.

Воробьев вручил ветерану корзину с фруктами и подарил компьютер, чтобы Баранову было удобнее вести соцсети и находить интересную информацию.

«Мы хотели к Вам приехать и поздравить с Днем Победы, но не стали тревожить, чтобы Вы смогли окрепнуть после перенесенного вируса. Сегодня врачи нас к Вам пустили. Вы - великий человек, такой путь прошли. И затем столько добрых дел сделали. Желаю вам скорейшего выздоровления», - отметил губернатор.

Баранов освобождал Керченский полуостров, Севастополь, сражался под Моздоком, участвовал в боях за Кубань, брал Кенигсберг. Новость о Победе встретил на подступах к Берлину - лично расписался на Рейхстаге. Несколько раз был ранен. В госпитале, где Баранов восстанавливался в 1942-м, познакомился с медсестрой Лидой, которая затем стала его женой. Они прожили вместе более 66 лет.

После войны окончил университет, работал юристом. В 2015-м стал лауреатом губернаторской премии «Наше Подмосковье» за проект создания клуба ветеранов им. Теркина. Выпустил несколько книг, среди них - «Подольская юмористическая вакцина «Антивирус «КОВИД-19». Ее и другие свои произведения ветеран подарил губернатору.

«Я во время войны четыре раза был ранен, во многих госпиталях побывал - там, конечно, были другие условия, но люди также старались делать все возможное, чтобы спасать людей. А здесь, в госпитале в Подольске, очень хорошее оборудование. Наше Подмосковье выделяется в этом отношении, другие регионы могут многому научиться у нас в плане медицины», - рассказал Баранов.

Он награжден орденом Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.» и медалью Жукова.