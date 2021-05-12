РИАМО - 12 мая. До начала лета «РТ-Инвест» увеличил собственный автопарк до 550 единиц техники, новые мусоровозы уже вышли в рейсы по Подмосковью, сообщает пресс-служба компании.

Зона работы крупнейшего регионального оператора «РТ-Инвест» составляет 30 тыс. кв. км. Ежедневно вся техника компании проходит 100 тыс. км.

«Сегодня в Московской области отходы вывозят 1 146 единиц современных мусоровозов. 105 из них для вывоза сухих отходов и 1 041 – для смешанных», - сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он отметил, что весь специализированный автопарк брендирован по системе «два бака» и оборудован автоматизированной системой «АИС - Отходы», которая позволяет отслеживать маршрут, график работы контролировать транспортируемые отходы в системе онлайн.

Больше половины новой техники – 35 единиц — направлено на территорию «Сергиево-Посадского регионального оператора». В Химки поступило 13 мусоровозов, в Мытищи – 12, по 3 единицы - в Долгопрудный, Дмитровский и Сергиево-Посадский городские округа.

В кластере «Рузского регионального оператора» на маршруты в Истре и Красногорске вышли по 4 мусоровоза для вывоза отходов из серых баков.

В Одинцовском округе появился 1 дополнительный бункеровоз для крупногабаритных отходов. В Домодедовском округе в зоне действия «Каширского регионального оператора» - 1 компактный мусоровоз с объемом кузова 8 куб. м для работы в условиях сильной запаркованности.

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