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  2. Детский летний отдых в Подмосковье 2021: как получить компенсацию за путевку
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Детский летний отдых в Подмосковье 2021: как получить компенсацию за путевку

Кто имеет право на льготные путевки, как получить компенсацию или оформить кешбэк за детский отдых, читайте в инструкции РИАМО.
© Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
1

Летняя оздоровительная кампания-2021

© Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В предстоящий летний сезон в Подмосковье будет работать 82 детских оздоровительных лагеря (ДОЛ), их заполняемость составит 75% (против 50% в прошлом году из-за пандемии), сообщили в министерстве социального развития московской области.

Первая смена в детских лагерях Подмосковья стартует в период с 27 мая по 1 июня 2021 года. Всего в лагерях предусмотрено четыре смены.

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2

Кому положена компенсация

© Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Право на частичную компенсацию стоимости путевки в летний лагерь или приобретение льготной путевки (сертификата) в оздоровительные и санаторно-курортные учреждения имеют следующие категории граждан:

- дети из многодетных семей;

- дети-инвалиды (с сопровождающим лицом);

- дети родителей-инвалидов;

- дети погибших военнослужащих;

- дети с хроническими заболеваниями;

- дети-сироты, взятые на воспитание в семьи, и воспитанники социальных учреждений;

- другие категории детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Чтобы получить льготу в Московской области, ребенок должен иметь место жительства на территории региона.

Воспользоваться правом на полную или частичную компенсацию за пребывание ребенка в санатории или детском лагере можно только один раз в год.

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3

Размер компенсации за путевку

© Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Размер компенсации рассчитывается в территориальном отделе социальной защиты населения, исходя из дохода семьи конкретного ребенка.

Так, полная компенсация будет предоставлена для детей из семей, где среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума на душу населения, утвержденного в Подмосковье.

Частичная компенсация может составить от 50% до 90% стоимости путевки, ее размер также зависит от среднедушевого дохода семьи и категории льготы.

Компенсируется стоимость путевок продолжительностью не более 24 дней в организациях детского отдыха и оздоровления.

При этом в стоимость путевки не включены тарифы на транспортировку ребенка и экскурсионное обслуживание на время отдыха.

4

Где оформить компенсацию

  пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья

Для оформления компенсации за путевку в летний лагерь или санаторий для ребенка можно обратиться:

- на региональный портал госуслуг (РПГУ) Московской области, заполнив соответствующее заявление и приложив электронные сканы документов;

- в МФЦ с полным пакетом документов, откуда все сведения будут переданы в орган соцзащиты по месту жительства семьи.

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5

Какие документы потребуются

© РИАМО,   Александр Манзюк

Для оформления компенсации за путевку необходимо подать заявление на предоставление компенсации установленной формы.

Также нужно подготовить оригиналы и копии следующих документов:

- документ, удостоверяющий личность заявителя;

- свидетельство о рождении ребенка (паспорт для детей старше 14 лет);

- документ, подтверждающий место жительства ребенка в Москве или Московской области;

- СНИЛС заявителя и ребенка;

- договор на приобретение путевки в детское учреждение отдыха;

- документ, подтверждающий оплату заявителем путевки;

- документы, подтверждающие частичную оплату стоимости путевки за счет других источников (если есть);

- документ (обратный талон), подтверждающий пребывание ребенка в организации отдыха;

- документы, подтверждающие право на возврат стоимости путевки;

- справки о доходах семьи за три месяца до месяца обращения за компенсацией;

- документ из Минобороны (для детей погибших военнослужащих).

6

Причины для отказа в компенсации

© РИАМО,   Александр Кожохин

Отказать в предоставлении компенсации или льготной путевки могут по ряду причин:

- заявка на льготную путевку или компенсацию подается второй и более раз в год;

- смена в выбранном лагере или санатории превышает установленный срок;

- ребенок не прописан в Московской области;

- предоставлен неполный пакет документов, документы с помарками и ошибками;

- или заявитель указал недостоверные сведения.

Если вы считаете отказ в компенсации или льготе на детский отдых неправомерным, подать жалобу можно в соответствующий орган соцзащиты (адреса можно найти здесь) или прокуратуру.

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7

Кешбэк за детский отдых

  официальная группа администрации Щелкова в социальной сети «ВКонтакте»

По программе туристического кешбэка, которая стартует 15 мая 2021 года, граждане РФ смогут возместить 50% стоимости оплаченной путевки в организации детского отдыха.

Кроме того, часть оплаченного турпродукта вернут детям-финалистам и победителям конкурсов, олимпиад и других образовательных, творческих и волонтерских инициатив.

Чтобы воспользоваться программой кешбэка, необходимо оплатить путевку при помощи банковской карты МИР. Выбрать организацию-партнера компании, которая предоставляет услуги, можно на официальном сайте программы, в разделе меню «Детский отдых».

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8

Как выбрать лагерь

© Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Выбрать подходящий летний лагерь для ребенка родители могут через специальный интернет-портал «Летний отдых в Подмосковье». На нем представлено 87 ДОЛ региона.

Выбор лагеря доступен исходя из определенных параметров: цены за смену, возраста ребенка, города или тематики оздоровительного учреждения.

На сайте представлена информация в том числе о получении компенсации за путевку, а также о необходимых документах для ребенка, какая одежда и обувь потребуется в лагере и пр.

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