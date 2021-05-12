Детский летний отдых в Подмосковье 2021: как получить компенсацию за путевку

3

Размер компенсации рассчитывается в территориальном отделе социальной защиты населения, исходя из дохода семьи конкретного ребенка.

Так, полная компенсация будет предоставлена для детей из семей, где среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума на душу населения, утвержденного в Подмосковье.

Частичная компенсация может составить от 50% до 90% стоимости путевки, ее размер также зависит от среднедушевого дохода семьи и категории льготы.

Компенсируется стоимость путевок продолжительностью не более 24 дней в организациях детского отдыха и оздоровления.

При этом в стоимость путевки не включены тарифы на транспортировку ребенка и экскурсионное обслуживание на время отдыха.