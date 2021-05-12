РИАМО - 12 мая. На севере столицы в районе станции метро «Хорошевская» началась гроза, на город обрушился ливень, передает корреспондент РИАМО.

Из-за непогоды усилились порывы ветра. Небо стало темным, видимость из-за ливня значительно ухудшилась.

Люди прячутся от ливня под козырьками подъездов и в магазинах. Машинам пришлось снизить скорость движения.

Ранее синоптики сообщили, что в среду в Москве может выпасть до 10 мм осадков, что составляет почти 20% от месячной нормы. Грозы в столице ожидаются на протяжении всей недели.