РИАМО - 12 мая. Специалисты устранили неполадки в приложении по вызову такси «Яндекс Go», сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В среду днем пользователи в Москве столкнулись с проблемой вызова такси в этом приложении. У некоторых из них не показывалась конечная стоимость поездки. Также некоторые не могли вызвать такси.

Неполадки в «Яндекс Go» произошли по техническим причинам.

По данным пресс-службы «Яндекс Go», сейчас приложение работает в штатном режиме. Пользователям принесли извинения за доставленные неудобства.