РИАМО - 12 мая. Кинопоказы, онлайн-курс по столичному модерну, спецвыставки и старинные русские песни, собранные фольклорными экспедициями, представят в «Ночь музеев» в Музее Москвы, сообщила директор музея Анна Трапкова.

«Мы движемся в совмещенном формате, потому что у нас действуют ограничения Роспотребнадзора по числу посетителей. Уже открыто онлайн-бронирование посещения на сайте», - сказала Трапкова.

Она отметила, что подготовлен онлайн-курс по московскому модерну через приложение izi.Travel.

«Начнем на сутки раньше - в 19:00 14 мая во дворе на Зубовском бульваре начнутся <...> «Дни авангарда», они проходят уже в пятый раз. Пройдет концерт шумового оркестра, потом коллективный перформанс, <...> продолжится (мероприятие - ред.) кинопоказом культового фильма «Аэлита» Якова Протазанова», - добавила Трапкова.

По ее словам, в 21:00 15 мая Музей Москвы откроет летний кинотеатр показом фильма «Застава Ильича» Марлена Хуциева.

«В Центре Гиляровского в 21:00 начнется концерт «Фольклорные традиции и современная академическая музыка» от театра «Практика» с участием студентов «Мастерской Брусникина». В программе: старинные русские песни, собранные фольклорными экспедициями по деревням и селам России, а также пьесы современных композиторов Дэвида Лэнга и Кшиштофа Пендерецкого. Его можно будет послушать онлайн на платформе культура.рф», - заключила Трапкова.

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