РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 мая. С начала текущего года в клинико-диагностической лаборатории поликлиники городского округа Мытищи проведено более 100 тыс. исследований, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

В новой поликлинике Мытищинской городской клинической больницы по улице Воровского организована работа централизованной клинико-диагностической лаборатории. Лаборатория оснащена современным оборудованием.

В ней осуществляются лабораторные исследования для поликлинических подразделений ГБУЗ МО «МГКБ». Установлено программное обеспечение по электронному документообороту, данные лабораторных исследований направляются в поликлиники в электронном виде по защищенным каналам связи.

В лаборатории выполняются общий клинический анализ крови, мочи, мокроты, исследование гинекологических мазков, биохимические исследования крови.