РИАМО - 12 мая. В приложении «Яндекс.Go» днем в среду произошли неполадки, могут быть проблемы с заказом такси, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Ранее в Сети появилась информация, что некоторые пользователи не могут вызвать такси, а у других не показывает конечную стоимость поездки.

Специалисты компании уже работают над устранением неполадок в приложении.

Неполадки в «Яндекс.Go» произошли по техническим причинам.