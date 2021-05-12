РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. В подмосковном Подольске перед судом предстанут двое местных жителей, обвиняемых в покушении на убийство ребенка и его опекуна, сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области.

Девятилетний мальчик проживал вместе со своим опекуном-женщиной и ее дочерью с гражданским мужем в одной из квартир Подольска. 25 ноября 2020 года, когда опекун была на работе, ее дочь вместе с сожителем в состоянии опьянения решились на убийство. Они нанесли мальчику множественные колото-резаные ранения в область живота и спины, а также избили его. Ребенок вырвался и смог выбежать из квартиры, где встретил опекуна. Женщина сразу вызвала полицию и скорую помощь, мальчика госпитализировали. Когда женщина зашла домой, сожитель дочери напал на нее с ножом.

Следственный отдел по городу Подольску завершил расследование уголовного дела в отношении местной жительницы 1994 года рождения и ее гражданского мужа 1985 года рождения, обвиняемых в покушении на убийство ребенка и его опекуна (часть 3 статьи 30, пункт «В» части 2 статьи 105 УК РФ).

Объем собранных доказательств и заключения экспертиз легли в основу обвинения. Следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Подольский городской суд для рассмотрения по существу.

Следователями проделан значительный объем работы по уголовному делу: они осмотрели место происшествия, провели четыре очные ставки, более 15 допросов, проверили показания на месте с участием обвиняемых и потерпевших, провели более 10 экспертиз, в том числе судебно-медицинскую, комплексные психолого-психиатрические, трасологическую, дактилоскопическую, молекулярно-генетическую, судебно-биологическую. В рамках расследования уголовного дела также дана оценка действиям (бездействию) органов опеки.