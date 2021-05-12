РИАМО - 12 мая. В финале Юнармейской лиги КВН Московской области победила команда «Так и есть» из Серпухова, они вышли на окружной этап, который пройдет в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

За главный приз боролись команды «Стратеги», «Так и есть», «8(901)», «Короче» и «Спасательный круг». В зале царила дружеская атмосфера. Каждый выход команд на сцену сопровождался оглушительными аплодисментами.

«Мы рады появлению КВН в юнармейском движении, он дисциплинирует, дает человеку раскрыться. Конечно, мы счастливы, что заняли первое место в областной лиге. КВН для нас – это все, это наша жизнь!» – рассказали победители.

Второе место заняла команда «Стратеги», третье – команда «Короче».

В номинация «Самая обаятельная команда» победителями стали игроки из «Спасательного круга», а «Самой запоминающейся» оказалась команда «8(901)».

Игру судили член регионального штаба Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Московской области Сергей Ильницкий, заслуженный артист России и Республики Крым, мастер спорта по стрельбе из штатного оружия и рукопашному бою Алексей Огурцов, чемпион Премьер-лиги и финалист Высшей лиги КВН (МГИМО) Роман Филин, финалист Премьер-лиги КВН, капитан команды КВН «Город развлечений» Максим Коркашвили.

Команде «Так и есть» предстоит сложная борьба за призовое место на окружном этапе Юнармейской лиги КВН. В этом году игры пройдут в Тюмени, Хабаровске, Казани, Санкт-Петербурге и Ставрополе. Тема состязания будет посвящена первому полету Юрия Гагарина.

Серпуховская команда будет участвовать в окружной игре в Санкт-Петербурге 16 мая. Победители попадут в финал Всероссийской юнармейской лиги Клуба веселых и находчивых, который пройдет осенью в Центральном академическом театре Российской армии.