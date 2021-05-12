РИАМО - 12 мая. В Подмосковье через мобильное приложение начали обследовать техническое состояние газовых приборов в многоквартирных и частных домах, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«По поручению губернатора в Московской области усилены проверки газового оборудования. С мая этого года контроль состояния газового оборудования в многоквартирных и частных домах проводится через мобильное приложение «Проверки Подмосковья», – сказал министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Он добавил, что с помощью приложения проверки будут проводиться в 40 тыс. многоквартирных домов, а также в частных домах, где есть газовое оборудование.

Цифровая платформа позволяет работникам спецорганизаций проводить осмотр и фотофиксацию внутридомового, а также внутриквартирного газового оборудования и, согласно специальному чек-листу, проверять состояние вентиляции, газовой плиты, отопительных приборов, водонагревателей, счетчиков, предохранителей.

Кроме того, при помощи нового раздела в приложении «Проверки Подмосковья» можно отслеживать наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, отсутствие незаконной перепланировки газового оборудования, герметичность соединений, работоспособность всех газовых устройств. Во время осмотров работники спецорганизаций проверяют наличие договоров на техобслуживание, также они объясняют гражданам правила пользования газовыми приборами.

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