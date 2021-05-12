РИАМО - 12 мая. Хирург-флеболог, кандидат медицинских наук Александр Бойков рассказал несколько правил, которые помогут без риска для здоровья переносить многочасовые поездки в автомобиле на дальние расстояния.

По его словам, сейчас один из самых популярных вариантов отдыха в РФ – автомобильное путешествие. Однако у него есть ряд проблем.

«Так как водитель долгое время находится за рулем, в статичном состоянии и в вынужденном положении, возникает застой в венах нижних конечностей. Соответственно, если у человека есть проблемы с венозным оттоком, будь то хроническая венозная недостаточность, лимфостаз, проблемы с внутрибрюшным давлением, все это грозит тем, что человек может приобрести такое заболевание, как варикозная болезнь нижних конечностей», – сказал Бойков в эфире радио Sputnik.

Эксперт пояснил, что можно применять компрессионный трикотаж, который обеспечивает градиент давления на всех уровнях нижних конечностей, то есть адекватный отток вен. Также можно использовать спецнакладки на сидения.

Пассажиры при возможности могут снимать обувь, чтобы разгружать своды стоп и препятствовать давлению на ткани. Также рекомендуется делать остановки во время движения, они должны быть весьма длительными.

«Лучше делать интервалы по 2-3 часа, делать разминку, походить. Это нужно и для безопасности венозных оттоков, и для концентрации внимания. Но все индивидуально ‒ зависит от возраста, патологий, связано с режимом передвижения», – заключил врач.

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