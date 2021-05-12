Хрущевка или новостройка – какой ты дом?
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Хрущевка или новостройка – какой ты дом? (1/0)
В жилище для вас главное:
Крыша над головой
Лифт, балкон, место на парковке
Высокие потолки, атмосфера
Современный дизайн, хорошая инфраструктура, закрытый двор
Близость к природе, много личного пространства
Хрущевка или новостройка – какой ты дом? (2/0)
Если вам доводилось снимать квартиру, в первую очередь вас привлекла:
Фото Мария Ипполитова © РИАМО
Цена, чем дешевле – тем лучше
Близость к центру, желательно в пределах Садового
Транспортная доступность
Свежий ремонт и фитнес поблизости
Парк или лес в пешей доступности
Хрущевка или новостройка – какой ты дом? (3/0)
Вы бы ни за что не заселились в квартиру, если она:
С клопами и тараканами
С «бабушкиным» ремонтом, убитой ванной
На окраине Москвы
Слишком дорого стоит
Вообще ни за что не заселюсь в «человейник»
Хрущевка или новостройка – какой ты дом? (4/0)
Что из перечисленного больше всего вас бесит?
Алкаши под окнами
Ограниченное пространство
Кульки с мусором на лестничной площадке
Отсутствие мест на парковке
Соседи за стенкой
Хрущевка или новостройка – какой ты дом? (5/0)
Самое страшное слово для вас – это:
Фото Валерий Мельников © РИА Новости
Ипотека
Реновация
«Спальник»
«Совок»
Коммуналка, ТСЖ
Хрущевка или новостройка – какой ты дом? (6/0)
Утром при выходе из дома вас встречают:
Пение птиц/ крики петухов
Бабули на лавочке у подъезда
Сосед в «Гуччи», запах кофе и круассанов из соседней кофейни
Застрявший лифт, спящая консьержка
Интеллигентный сосед с газетой, фонтан во внутреннем дворе, звон трамваев
Хрущевка или новостройка – какой ты дом? (7/0)
На чем добираетесь на работу/учебу?
На автомобиле
На маршрутке, электричке и метро
Пешком, на самокате, трамвае или сразу прыгаю в метро
На автобусе, метро
Работаю дома
Хрущевка или новостройка – какой ты дом? (8/0)
После работы вы скорее всего пойдете:
Фото Александр Кряжев © РИА Новости
В фитнес-клуб, ресторан
Быстрее на электричку
Гулять по Москве, в театр, на выставку
В магазин за продуктами, за детьми в сад
Полоть грядки/ доить корову/ в столярную мастерскую
Хрущевка или новостройка – какой ты дом? (9/0)
Чаще всего, кроме ближайших родственников, вы ругаетесь с:
Хрущевка или новостройка – какой ты дом? (10/0)
Если бы вам предложили переехать, вы бы предпочли:
Фото Pixabay © Фото
Лондон или Париж
Высотку на Котельнической набережной
Дом с лифтом
Жилье комфорт-класса
Бунгало на Бали или домик в горах
Пятиэтажка
Вы – непритязательный человек со скромными запросами, который в глубине души любит свою уютную хрущевку и не очень-то рад реновации. Хоть вы и ругаетесь постоянно с соседями-алкашами, оставляющими мусор в подъезде, укоряете нерадивого дворника и порой проклинаете того, кто придумал строить дома без лифтов, переезжать не особенно хотите. Вы настолько пропитались духом пятиэтажек, что даже не представляете себе иной жизни.
Сталинка
Вы – неисправимый романтик, для которого важнее не новая сантехника, а атмосфера и возможность ходить на работу пешком. Вы обожаете высокие потолки, скрипучий паркет, раритетную мебель и прочие «древности». Ради того, чтобы жить в сталинке, вы готовы переплатить за аренду – и вас не смутят ни перебои с горячей водой, ни «запах веков» в квартире. Возможно, вы являетесь тем счастливчиком, который родился в пределах Садового кольца, а если решитесь на покупку квартиры – то только в сталинском доме, где ощущается дух времени.
Элитный ЖК
У вас довольно большие запросы по жизни, вы всегда стремитесь к лучшему и умеете добиваться своего. Вы любите комфорт и готовы за него платить. Закрытый двор, собственное парковочное место, фитнес и винотека под боком для вас важнее, чем жить в центре. Свою дизайнерскую квартиру с французским балконом вы променяете разве что на Лондон или Париж – не меньше.
Частный дом
Вы – свободолюбивая натура и ненавидите рамки, будь то офисная работа или жизнь в четырех стенах. Личное пространство и чистый воздух для вас – святое, и вы готовы на все, чтобы не жить в многоэтажке – «человейнике». Вы давно мечтали поменять шум мегаполиса и работу от звонка до звонка на пение птиц и собственную ферму, поэтому перебрались за город (или активно стремитесь к этому).
Новостройка эконом-класса
Ипотека, быт и пробки настолько вас поглотили, что вы даже не мечтаете когда-нибудь из этого всего выбраться. Вы, как рабочая лошадка, покорно тянете свою ношу. Наверное, вы были бы рады переехать поближе к метро, чтобы каждый день не трястись в электричке, или бросить все и рвануть на Мальдивы, но груз забот и непогашенные кредиты не пускают вас. Так что, мечтая в глубине души бросить «вот это вот все», вы регулярно пишете жалобы на управляющую компанию и ругаетесь с консьержкой.
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