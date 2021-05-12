Хрущевка или новостройка – какой ты дом? 10 вопросов | Пройден 37 раз Начать тест

Хрущевка или новостройка – какой ты дом? (1/0) В жилище для вас главное: Фото Александр Манзюк © РИАМО Крыша над головой Лифт, балкон, место на парковке Высокие потолки, атмосфера Современный дизайн, хорошая инфраструктура, закрытый двор Близость к природе, много личного пространства

Хрущевка или новостройка – какой ты дом? (2/0) Если вам доводилось снимать квартиру, в первую очередь вас привлекла: Фото Мария Ипполитова © РИАМО Цена, чем дешевле – тем лучше Близость к центру, желательно в пределах Садового Транспортная доступность Свежий ремонт и фитнес поблизости Парк или лес в пешей доступности

Хрущевка или новостройка – какой ты дом? (3/0) Вы бы ни за что не заселились в квартиру, если она: Фото Анастасия Осипова © РИАМО С клопами и тараканами С «бабушкиным» ремонтом, убитой ванной На окраине Москвы Слишком дорого стоит Вообще ни за что не заселюсь в «человейник»

Хрущевка или новостройка – какой ты дом? (4/0) Что из перечисленного больше всего вас бесит? Фото Александр Манзюк © РИАМО Алкаши под окнами Ограниченное пространство Кульки с мусором на лестничной площадке Отсутствие мест на парковке Соседи за стенкой

Хрущевка или новостройка – какой ты дом? (5/0) Самое страшное слово для вас – это: Фото Валерий Мельников © РИА Новости Ипотека Реновация «Спальник» «Совок» Коммуналка, ТСЖ

Хрущевка или новостройка – какой ты дом? (6/0) Утром при выходе из дома вас встречают: Фото © Комплекс городского хозяйства города Москвы Пение птиц/ крики петухов Бабули на лавочке у подъезда Сосед в «Гуччи», запах кофе и круассанов из соседней кофейни Застрявший лифт, спящая консьержка Интеллигентный сосед с газетой, фонтан во внутреннем дворе, звон трамваев

Хрущевка или новостройка – какой ты дом? (7/0) На чем добираетесь на работу/учебу? Фото Александр Манзюк © РИАМО На автомобиле На маршрутке, электричке и метро Пешком, на самокате, трамвае или сразу прыгаю в метро На автобусе, метро Работаю дома

Хрущевка или новостройка – какой ты дом? (8/0) После работы вы скорее всего пойдете: Фото Александр Кряжев © РИА Новости В фитнес-клуб, ресторан Быстрее на электричку Гулять по Москве, в театр, на выставку В магазин за продуктами, за детьми в сад Полоть грядки/ доить корову/ в столярную мастерскую

Хрущевка или новостройка – какой ты дом? (9/0) Чаще всего, кроме ближайших родственников, вы ругаетесь с: Фото pixabay.com © Соседями сверху, которые устраивают дебоши Управляющей компанией Шпаной, которая мочится в исторической подворотне Хейтерами в соцсетях Мне не с кем ругаться

Хрущевка или новостройка – какой ты дом? (10/0) Если бы вам предложили переехать, вы бы предпочли: Фото Pixabay © Фото Лондон или Париж Высотку на Котельнической набережной Дом с лифтом Жилье комфорт-класса Бунгало на Бали или домик в горах

Пятиэтажка Вы – непритязательный человек со скромными запросами, который в глубине души любит свою уютную хрущевку и не очень-то рад реновации. Хоть вы и ругаетесь постоянно с соседями-алкашами, оставляющими мусор в подъезде, укоряете нерадивого дворника и порой проклинаете того, кто придумал строить дома без лифтов, переезжать не особенно хотите. Вы настолько пропитались духом пятиэтажек, что даже не представляете себе иной жизни. Фото Анастасия Осипова © РИАМО Поделиться результатом

Сталинка Вы – неисправимый романтик, для которого важнее не новая сантехника, а атмосфера и возможность ходить на работу пешком. Вы обожаете высокие потолки, скрипучий паркет, раритетную мебель и прочие «древности». Ради того, чтобы жить в сталинке, вы готовы переплатить за аренду – и вас не смутят ни перебои с горячей водой, ни «запах веков» в квартире. Возможно, вы являетесь тем счастливчиком, который родился в пределах Садового кольца, а если решитесь на покупку квартиры – то только в сталинском доме, где ощущается дух времени. Фото Александр Манзюк © РИАМО Поделиться результатом

Элитный ЖК У вас довольно большие запросы по жизни, вы всегда стремитесь к лучшему и умеете добиваться своего. Вы любите комфорт и готовы за него платить. Закрытый двор, собственное парковочное место, фитнес и винотека под боком для вас важнее, чем жить в центре. Свою дизайнерскую квартиру с французским балконом вы променяете разве что на Лондон или Париж – не меньше. Фото Пелагия Тихонова © РИАМО Поделиться результатом

Частный дом Вы – свободолюбивая натура и ненавидите рамки, будь то офисная работа или жизнь в четырех стенах. Личное пространство и чистый воздух для вас – святое, и вы готовы на все, чтобы не жить в многоэтажке – «человейнике». Вы давно мечтали поменять шум мегаполиса и работу от звонка до звонка на пение птиц и собственную ферму, поэтому перебрались за город (или активно стремитесь к этому). Фото Александр Кожохин © РИАМО Поделиться результатом

Новостройка эконом-класса Ипотека, быт и пробки настолько вас поглотили, что вы даже не мечтаете когда-нибудь из этого всего выбраться. Вы, как рабочая лошадка, покорно тянете свою ношу. Наверное, вы были бы рады переехать поближе к метро, чтобы каждый день не трястись в электричке, или бросить все и рвануть на Мальдивы, но груз забот и непогашенные кредиты не пускают вас. Так что, мечтая в глубине души бросить «вот это вот все», вы регулярно пишете жалобы на управляющую компанию и ругаетесь с консьержкой. Фото сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы © Поделиться результатом

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