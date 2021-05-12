РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. Жители подмосковного Подольска могут проконсультироваться в администрации округа по вопросам «дачной амнистии», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

До 1 марта 2026 года продлили «дачную амнистию». Благодаря ей можно быстро и с минимальным количеством документов оформить в собственность садовый и жилой дом. Для регистрации дома достаточно свидетельства о праве собственности на землю и технического плана.

Тех, кто не знает, что делать и как оформить имущество, проконсультируют специалисты комитета имущественных и земельных отношений администрации округа по адресу: улица Кирова, 4 (каждый понедельник); Подольского филиала ГУП МО МОБТИ ежедневно на улице Кирова, 39 (помещение МФЦ), улице Февральской, 57 (офис БТИ), в микрорайоне Климовск на улице Заводской, 7 (помещение МФЦ).

Узнать больше об условиях «дачной амнистии» и порядке регистрации прав можно на сайте Минмособлимущества, по телефону Московского областного БТИ: 8(498)568-88-88.

Также дополнительно Союзом дачников Подмосковья (дачники-подмосковья.рф) создан Telegram-канал «Сельсовет», Instagram-аккаунт @souzdachnikov. На этих ресурсах садоводы и дачники могут получать актуальные ответы на вопросы с привлечением профильных министерств Московской области.