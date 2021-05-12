РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мая. Управление социальной политики администрации Люберец информирует о режиме работы пунктов вакцинации от коронавируса по 16 мая, сообщает пресс-служба администрации округа.

В среду пункты работают в ТЦ «Светофор» - с 13:00 до 19:00, ТЦ «Торговые ряды» - с 14:00 до 17:00, МФЦ «Центральный» - с 12:00 до 19:00.

13 мая пункты открыты в «Леруа Мерлен» - с 16:00 до 20:00, ТЦ «Орбита» - с 13:00 до 19:00, клубе «Активное долголетие» - с 10:00 до 12:00, ТЦ «Гренада» - с 12:00 до 16:00, ТЦ «Метро» с 12:00 до 16:00. 14 мая на вакцинацию ждут в МФЦ «Центральный» - с 12:00 до 19:00, в МФЦ «Томилинский» - с 12:00 до 15:00 (пос. Томилино, мкр. Птицефабрика, д. 4, корп. 1), выездном мобильном комплексе «Гранд» - с 11:00 до 15:00 (Новорязанское шоссе, д. 3).

15 мая пункты откроются в «Леруа Мерлен» - с 16:00 до 20:00, ТЦ «Орбита» - с 13:00 до 19:00, ТЦ «Светофор» - с 13:00 до 19:00, ТЦ «Текстиль-профи» - с 13:00 до 17:00, в ЖК «Люберцы» - с 13:00 до 17:00. 16 мая - в ТЦ «Торговые ряды» с 12:00 до 19:00.

В них можно привиться без предварительной записи. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС или СНИЛС.

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