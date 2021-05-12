РИАМО - 12 мая. Минцифры РФ приняло решение о старте переходного периода для регистрации М2М SIM-карт в стране с начала июня, сообщает Федеральное агентство новостей.

М2М (Machine to machine - ред.) SIM-карты нужны для удаленного контроля различных электронных систем. Поправки в закон «О связи» предписывают всем подключаемым юрлицам вносить в ЕСИА сведения о пользователях SIM-карт.

«Будет предусмотрена возможность для операторов связи в течение трех месяцев с момента вступления в силу данного документа внести информацию об М2М SIM-картах в Единую систему идентификации и аутентификации», — говорится в сообщении.

Эта возможность появится в России в июне. Можно будет заключать договоры через порталы госуслуг.

В настоящий момент Минцифры РФ создает условия, позволяющие подписывать гражданские сделки с помощью инфраструктуры электронного правительства. Благодаря этому россияне совершают безопасные юридические сделки.