РИАМО - 12 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с профессиональным праздником медсестер и медбратьев и поблагодарил их за помощь в спасении жизней.

«Дорогие наши медсестры и медбратья, поздравляю вас с профессиональным праздником! У вас непростая, очень важная и нужная профессия», - написал Воробьев в своем Instagram-аккаунте.

Он напомнил, что особенное призвание их труд получил во время пандемии коронавиурса.

«Рискуя собой, в напряженном режиме вы помогаете больным. Искренне благодарю каждого из вас за помощь в спасении жизней жителей Подмосковья. За самоотдачу и милосердие. С праздником!» - заключил губернатор.

Международный день медсестер отмечают 12 мая.