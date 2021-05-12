РИАМО - 12 мая. Комплексное благоустройство территории начали возле станции «Аминьевская» Большой кольцевой линии метрополитена, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Прогнозируемый пассажиропоток станции – 230 тыс. человек ежедневно, поэтому увеличится пешеходный трафик в районе Очаково-Матвеевское.

Общая площадь благоустройства составит 26,3 га. Работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности новой станции метро проведут на Очаковском шоссе, Матвеевской улице и Проектируемом проезде 3631.

Специалисты заменят покрытие проезжей части и тротуаров, а также установят бордюрный камень. Появятся 16 современных остановок общественного транспорта и 5 навигационных стел, удобные парковки, скамейки и урны. На территории установят 588 новых опор освещения.

Кроме того, возле станции планируется высадить свыше 200 деревьев и порядка 17 тыс. кустарников. Общая площадь газона составит 200 тыс. кв. м, в том числе почти 3,6 тыс. кв. м цветников.

Специалисты благоустроят восемь детских площадок и создадут одну новую, а также отремонтируют три существующие и обустроят две новые спортплощадки. На площадке для выгула собак заменят покрытие и оборудование, еще одну построят.

Благоустройство полностью планируют закончить к моменту ввода станции в эксплуатацию.

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