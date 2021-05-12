РИАМО - 12 мая. За апрель 2021 года в адрес министерства строительного комплекса Подмосковья поступило 224 обращения жителей, большая часть из них касалась вопросов возведения соцобъектов. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По словам министра строительного комплекса региона Владимира Локтева, обращения от жителей поступают через Центр управления регионом (ЦУР). С помощью установленных в доме областного правительства уникальных информационных систем специалисты в круглосуточно собирают и анализируют данные из всех сфер жизнедеятельности региона.

По данным министерства, большая часть обращений за прошлый месяц (94) касалась темы строительства социальных объектов, 74 – расселения аварийного жилья. Оставшаяся часть перенаправили в другие ведомства, так как не относилась к компетенции Минстроя.

«Все обращения рассмотрены профильными подразделениями ведомства, заявителям направлены ответы в установленные сроки», – отметил Локтев.

Всего с начала текущего года в министерство поступило 1280 обращений.