РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 мая. Свыше 120 тыс. кв м дорог отремонтируют в подмосковном Красногорске, завершить работы планируют до 1 сентября, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

На данный момент укладка асфальтового покрытия ведется в поселке Нахабино на улицах Дачная, Дорожная и Набережная. В общей сложности в поселке запланирован ремонт 11 дорог.

Муниципальные дороги ремонтируют по программе софинансирования из регионального и муниципального бюджетов, сообщил первый заместитель главы администрации по транспорту, связи, дорожной деятельности и благоустройству Всеволод Волосевич. Также, по его словам, в текущем году объем работ будет гораздо масштабней, чем в предыдущем.

В весенне-летний период в округе запланирован ремонт 126 тыс, кв м на 57 участках дорог.

Все объекты были выбраны на основании обращений жителей, голосования на портале «Добродел» и обследования дорожно-уличной сети.