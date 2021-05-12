РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 мая. Пожарные ликвидировали возгорание в хозяйственной постройке в поселке Загорянский Щелкова, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Во среду в 3:25 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на улице Луговой в поселке Загорянский.

Пожар был ликвидирован в 5:29, пострадавших нет.

Для ликвидации чрезвычайной ситуации были привлечены 3 единицы техники и 11 человек.