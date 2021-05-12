РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 мая. В подмосковном Красногорске за сутки не выявили ни одного нового пациента с коронавирусом, с начала пандемии в округе выявили 16 818 случаев заражения, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

В Подмосковье за минувшие сутки зарегистрировали 642 новых случая коронавируса.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 257 469 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 5 955 человек. Выздоровели и выписались 211 105 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 122 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

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