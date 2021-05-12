РИАМО - 12 мая. В среду в Историческом музее в столице стартует продажа билетов за 1 рубль для участия в акции «Ночь музеев» 15 мая, сообщил директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Обязательными для посетителей являются маски и перчатки, уточнил Левыкин.

«Мы хотим избежать скопления народа и отказываемся от свободной очереди. Мы предлагаем уже сегодня обратиться к сайту и приобрести билет на посещение по символической цене - 1 рубль. Продажа начнется с сегодняшнего дня», - сказал Левыкин.

По его словам, не будут участвовать в акции палата бояр Романовых и музей 1812 года. Покровский собор будет работать после 18:00 с льготой в 50%.

Одним из главных событий программы станет презентация проекта «Увидеть невидимое», в рамках которой посетителям расскажут о реставрации шедевров. Будет проходить викторина «Эпоха открытий» от компании «Мир квестов», где можно увидеть возрожденные в дополненной реальности утраченные произведения русского искусства на презентации VR-проекта «Музей исчезнувших картин».

Только для абонентов Tele2 будет открыта выставка графических работ Альбрехта Дюрера из коллекции Пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.

«После 18:00 будут проходить различные экскурсии, в том числе для посетителей с ограниченными возможностями», - заключил Левыкин.

Ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет 15 мая.

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