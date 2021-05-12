РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мая. За минувшие сутки в Люберцах выявили 35 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в округе зафиксировали 9 852 инфицированных, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Еще 642 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

В Котельниках не выявили за сутки новых случаев коронавируса, всего в округе зарегистрировано 1 866 зараженных Covid-19. В Дзержинском также нет новых инфицированных, всего с начала пандемии выявили вирус у 2 193 человек.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 257 469 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 5 955 человек. Выздоровели и выписались 211 105 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>