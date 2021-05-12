РИАМО - 12 мая. Самое большое количество новых случаев Covid-19 в Подмосковье за сутки зафиксировали в Одинцовском округе (84) и в Домодедове (58), всего за это время выявили 642 случая коронавирусной инфекции, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

54 новых случая Covid-19 было зафиксировано за сутки в Мытищах, 53 – в Ленинском округе, 44 – в Королеве, 35 – в Люберцах, 31 – в Балашихе, 29 – в Рузском округе, 25 – в Богородском округе, 24 – в Пушкине, 19 – в Ступине, по 18 – в Ивантеевке и Чехове, 16 – в Серпухове, по 14 – в Воскресенске и Долгопрудном.

Девять случаев за сутки выявили в Наро-Фоминском округе, по восемь – в Жуковском, Коломне, Можайском округе, Подольске и Сергиево-Посадском округе, по шесть – в Серебряных Прудах, Шатуре и Щелкове, по пять – в Павловском Посаде и Раменском округе, четыре – в Электрогорске.

По три новых случая болезни за сутки зафиксировали в Луховицах и Озерах, по два – в Бронницах, Дмитровском округе, Истре, Орехово-Зуевском округе и Протвине.

По одному случаю коронавирусной инфекции зафиксировали в Волоколамском округе, Егорьевске, Зарайске, Звездном городке, Кашире, Клину, Талдомском округе, Химках и Электростали.

Ни одного случая Covid-19 за сутки не было выявлено во Власихе, в Дзержинском, Дубне, Котельниках, Красногорске, Краснознаменске, Лобне, Лосино-Петровском округе, Лотошине, Молодежном, Пущине, Реутове, Солнечногорске, Фрязине, Черноголовке и Шаховской.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 257 469 случаев коронавирусной инфекции, скончались 5955 человек, выздоровели и выписались 211 105 пациентов.

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