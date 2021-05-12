РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 мая. В рамках обновления мемориальных плит уточнят и дополнят списки погибших на мемориале Славы в Королеве, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».
Заседание комиссии по увековечиванию памяти выдающихся граждан и значимых событий Королева прошло в среду. На нем участники обсудили обновление списка павших воинов на мемориале Славы и увековечивание памяти ученого Георгия Тюлина. Председатель совета ветеранов Владимир Ковтуненко рассказал о проекте по модернизации мемориальных досок на мемориале Славы.
По решению комиссии плиты обновят. Все фамилии и инициалы на них будут проверены и исправлены, в списки будут добавлены новые обнаруженные фамилии жителей, павших в годы Великой Отечественной войны.
Помощь в реконструкции памятника оказывают градообразующие предприятия КТРВ, ЦНИИМаш и другие.
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