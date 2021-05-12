РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 мая. Движение следующих через подмосковный Красногорск электричек на Рижском направлении МЖД восстановлено, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Восстановили движение электропоездов от станции Тушино в сторону Москвы Рижского направления МЖД и МЦД-2. Поезда на перегоне следуют с установленной скоростью.

Ранее по техническим причинам ряд пригородных поездов проходил участок со сниженной скоростью. В результате были задержаны от 12 до 38 минут 8 электричек.

МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает меры по восстановлению графика движения поездов.