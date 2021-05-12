РИАМО - 12 мая. За минувшие сутки в Московской области после коронавируса выздоровело 585 пациентов, за все время пандемии в регионе поправилось 211 105 человек, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За это же время в регионе умерло 10 человек с вирусом, а с начала пандемии погибло 5955 человек.

В подмосковных медорганизациях наблюдаются и лечатся пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа.

Привиться от коронавируса в Московской области также можно в 231 кабинете в поликлиниках и в более 120 пунктах в торговых центрах. Чтобы быстро найти удобный пункт вакцинации, создана интерактивная карта на сайте. Сделать прививку можно в МФЦ и клубах «Активное долголетие».

Ранее по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для дачников региона организовали мобильные пункты вакцинации от коронавируса, которые приезжают прямо в СНТ.

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