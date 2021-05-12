РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 мая. В Королеве именем организатора работ по созданию ракетно-космической техники Георгия Тюлина назовут площадь на пересечении улиц Ленина и Пионерской рядом с ЦНИИМаш. Решение принято на заседании комиссии по увековечиванию памяти выдающихся граждан и значимых событий Королева.

Заседание комиссии прошло в среду. На нем участники обсудили обновление списка павших воинов на мемориале Славы и увековечивание памяти Тюлина.

Сотрудники ЦНИИМаш выступили с предложением увековечить память ученого, организатора работ по созданию ракетно-космической техники, директора НИИ-88 (ныне ЦНИИМаш) Георгия Тюлина.

Комиссия утвердила проект по присвоению территории на пересечении улиц Ленина и Пионерской названия «Площадь Георгия Тюлина» и установке на ней памятника в виде спускаемого аппарата. Макет памятника будет обсуждаться на дальнейших заседаниях.