РИАМО - 12 мая. Более 180 тыс. т мусора прошли сортировку на подмосковных комплексах по переработке отходов на майских праздниках, для вторичной переработки отобрали 90 тыс. т полезных фракций, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина.

В аналогичный период 2020 года на вторичную переработку собрали 31,5 тыс. т отходов. КПО в праздники работали в режиме повышенной готовности из-за роста количества мусора.

«Весь объем отсортированного пластика, бумаги, металла, органики, всего более 90 тыс. т был направлен на вторичную переработку, а еще несколько лет назад весь этот объем без сортировки, прямиком, просто был бы зарыт в землю, или валялся бы в лесу», – сказал Евгений Хромушин.

За майские каникулы КПО региона отсортировали 13 тыс. т макулатуры, 12 тыс. т пластика, 8 тыс. т металла, 12 тыс. т стекла и более 45 тыс. т органических отходов, которые будут переработаны в компост или технический грунт.

Сейчас в Подмосковье идет активное вовлечение население в раздельный сбор отходов по системе «Два Бака». В школах проходят массовые экологические уроки, посвященные принципам переработки и правильной сортировки мусора.

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