РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. В подмосковном Подольске до конца текущего года откроют три мини-детских сада, появится 100 новых мест для детей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мини-сады заработают на улицах Быковская, 9, Профсоюзная, 6 и Бородинском бульваре, 6. Благодаря открытию учреждений появится 100 новых мест для детей.

Ранее в Подмосковье в текущем году планировали открыть 27 мини-садов, но проект расширили, и их количество увеличили до 35.

«В регионе уже успешно работает 12 мини-садов, еще 23 откроют свои двери до конца года. Всего за три года мы откроем 63 сада в таком формате. Сады появятся в так называемых густонаселенных территориях, где высокая очередность в дошкольные учреждения», – сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

Сады открывают в рамках исполнения поручений губернатора Московской области по решению проблемы обеспечения местами детей дошкольного возраста.