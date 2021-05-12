РИАМО - 12 мая. Возведение монолитных конструкций Международного центра самбо и Центра бокса на территории столичного спорткомплекса «Лужники» завершено на 85%. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«На площадке строительства <…> полностью смонтированы металлические фермы перекрытия. На 85% завершено устройство монолитных конструкций будущих комплексов. Почти на треть готовы кирпичные перегородки внутри зданий, также идут фасадные работы», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что также идет устройство внутренних инженерных систем и коммуникаций. Почти наполовину готовы системы внутреннего водоотведения, дымоудаления и противодымной вентиляции. Рабочие ведут монтаж систем отопления, энергоснабжения, водоснабжения и вентиляции.

Центр самбо и Центр бокса разместятся симметрично друг другу и будут объединены общим фасадом. При этом функционировать они будут независимо друг от друга, а потоки посетителей не будут пересекаться.

Отличительной особенностью объекта станет зеркальный потолок и витражное остекление фасада, сконструированные таким образом, чтобы за происходящим внутри здания можно было наблюдать с улицы.

Комплекс будет соответствовать требованиям международных ассоциаций и федераций по боксу и самбо и не иметь аналогов в мире по своему наполнению. Строительство планируется завершить до конца текущего года.