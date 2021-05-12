РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. В Подольске за минувшие сутки выявили восемь случаев коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в муниципалитете зафиксировали 10 671 случай Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 642 случая заболевания коронавирусом.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 257 469 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 5 955 человек. Выздоровели и выписались 211 105 человек.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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