РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 мая. В поселке Нахабино подмосковного Красногорска продолжается строительство школы на 550 мест, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

«Ход строительства школы на 550 мест в Нахабино продолжаем мониторить в еженедельном режиме. На данный момент на объекте 60 рабочих, ведутся работы по устройству монолитных конструкций и монтаж стен 2 и 3 этажей», – написал Спасский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что школу строят в рамках президентского нацпроекта «Образование». Плановый срок окончания работ – конец 2021 года.