РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 мая. В Домодедове за сутки выявили 58 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 7537 случаев Covid-19, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 642 новых случая заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 257 469 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 5 955 человек. Выздоровели и выписались 211 105 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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