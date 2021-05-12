РИАМО - 12 мая. За минувшие сутки в Московской области подтверждено 642 новых случая коронавирусной инфекции, всего выявлено 257 469 случаев заболевания, сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

Также за сутки скончались 10 пациентов с Covid-19, всего с начала пандемии умерли 5955 человек.

В медорганизациях Московской области наблюдаются и проходят лечение пациенты из столицы и других регионов страны, а также из-за рубежа.

В Подмосковье продолжается вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно в поликлиниках и выездных пунктах.

Также по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для дачников организованы мобильные пункты вакцинации от Covid-19, они приезжают прямо в СНТ.

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