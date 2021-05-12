РИАМО - 12 мая. Базовые знания о психиатрических заболеваниях позволят взрослым лучше контролировать душевное состояние подростков и своевременно оказывать им помощь, сообщила РИАМО врач-психиатр, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в одной из школ Казани. В результате погибли 9 человек и 21 пострадал.

«Судя по видео допроса, где подросток называет себя богом и признается в ненависти ко всем людям, можно предположить у него наличие такого расстройства, как психоз. И, к сожалению, подростку не смогли вовремя помочь. Эта ситуация очень ярко демонстрирует проблему недостаточности знаний о психических заболеваниях среди родителей, слабость системы психологической поддержки подрастающего поколения», – сказала Панова.

По ее словам, такие трагедии будоражат общественное сознание, у родителей закономерно растет тревога за своих подрастающих детей.

«Но нужно понимать, что невозможно контролировать ребенка все время, нельзя оградить его от всех возможных рисков, как бы этого ни хотелось. Взрослым важно «не потерять» своего ребенка, быть с ним в постоянном эмоциональном контакте, знать, чем он живет и «дышит». Так взрослые смогут вовремя заметить опасные отклонения и помочь подростку», – отметила врач.

Эксперт считает, что для решения этой проблемы необходимо избавиться от предвзятого отношения к сфере психиатрии.

«Как специалист я считаю, что в России необходимо снять табу с темы психиатрических заболеваний и заняться просвещением в этой области, рассказывать родителям и учителям о признаках душевного неблагополучия, ведь в конце концов речь идет о будущем наших детей», – заключила Панова.