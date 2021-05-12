РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. Сотрудница ГИБДД Подольска рассказала будущим водителям о последствиях несоблюдения правил дорожного движения, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Будущие водители автошколы «Корвет» узнали о последствиях дорожно-транспортных происшествий, которые случаются при несоблюдении ПДД. Автоинспектор обратила особое внимание на те нарушения правил, которые чаще всего влекут ДТП с пострадавшими: это несоблюдение скоростного режима, управление транспортным средством в состоянии опьянения, перевозка детей без детских удерживающих устройств и несоблюдение очередности проезда перекрестков.

Также она напомнила о соблюдении правил дорожной безопасности при управлении велосипедом и индивидуальными средствами мобильности, а в заключение вручила участникам лекции тематические листовки и пожелала быть вежливыми на дороге.