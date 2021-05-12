РИАМО - 12 мая. Учеников школ Московской области пригласили принять участие в образовательной программе по социальному проектированию, которая пройдет с 31 мая по 6 июня, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

«В ней абсолютно бесплатно могут принять участие обучающиеся 8-10 классов. Подать заявку можно до 14 мая», - сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

Она добавила, что в конкурсном отборе будут учитываться индивидуальные достижения школьников по социальному проектированию, а еще оценка за мотивационное эссе.

«Приглашаю всех желающих попробовать свои силы в социальном проектировании. В рамках программы ребятам будет предложен набор кейсов для проведения собственного исследования», - отметила министр.

По ее словам, для обучающихся в рамках программы проведут лекции, мастер-классы по теме публичных выступлений, а еще дискуссии и дебаты.

Профильная программа проводится региональным образовательным центром «Взлет». Регистрация участников проходит по ссылке.