РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 мая. В городском округе Мытищи за сутки выявили 54 новых случая инфицирования коронавирусом, всего в муниципалитете за время пандемии зафиксировали 10 115 случаев заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

642 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 257 469 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 5 955 человек. Выздоровели и выписались 211 105 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru. Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.