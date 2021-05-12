РИАМО - 12 мая. В подмосковном Подольске возводят четыре школы, их достроят в 2021 году, при этом три из них планируют ввести в эксплуатацию досрочно.

Так, строится школа на 1,1 тыс. мест в Армейском проезде, работы выполнены на 66,5%. По контракту, завершить работы должны в конце года, однако школу могут открыть досрочно уже к 1 сентября. Сейчас на объекте ведутся штукатурные, электромонтажные работы, работы по устройству кровли, гидроизоляции, утепления, укладывают напольную плитку. Кроме того, ведутся работы по устройству фасада.

Школу на 1,1 тыс. мест во Флотском проезде также могут ввести в эксплуатацию досрочно. Здание образовательной организации построено на 59,2%. С учетом оптимизации процессов на стройке школу могут ввести в строй в октябре, однако благодаря увеличению числа рабочих школу могут открыть уже в сентябре.

Сейчас на объекте работают 159 человек и 14 единиц техники. Сейчас разрабатывают траншею под прокладку наружных кабельных высоковольтных линий, ведут работы по благоустройству, монтируют вентиляционные системы, витражные конструкции, штукатурят стены, прокладывают ливневую канализацию и наружные системы водоснабжения и ведут другие работы.

Школу на 1,1 тыс. мест на Бородинском бульваре введут в эксплуатацию в октябре (по контракту, срок ввода в строй – конец года). Строительная готовность составляет 56%. Ведутся работы по устройству вентилируемого фасада, по благоустройству территории, установке гипсокартонных перегородок и стен, по устройству кровли, стяжки пола, вентиляции, ведут оштукатуривание стен.

Школу на 300 мест на Бородинской улице планируют достроить в декабре. Образовательную организацию откроют в 2022 году.

В 2021 году в Подмосковье планируется ввести в эксплуатацию 34 общеобразовательные школы, всего до 2024 года в регионе появятся около 100 новых школ.