РИАМО - 12 мая. Кузьминский районный суд столицы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 42-летней жительницы Подмосковья Ванды Данило, ее оштрафовали за сбыт поддельной справки об отсутствии Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

27 февраля этого года женщина внесла в бланк справки о результатах теста на коронавирус подложные сведения о потенциальном покупателе, его отрицательном результате исследования на Covid-19 и поставила подпись от имени врача.

В этот же день злоумышленница за 800 рублей передала мужчине поддельную справку, а затем ее задержали полицейские.

Суд приговорил Данило к штрафу в размере 10 тыс. рублей в доход государства. Приговор в законную силу еще не вступил.