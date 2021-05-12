РИАМО - 12 мая. В Подмосковье полицейские задержали таксиста, подозреваемого в краже посылки с 1 млн рублей наличных, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по г.о. Черноголовка обратилась 33-летняя москвичка. Она пояснила, что решила перевести более 1 млн. рублей своей знакомой, однако сделать это через мобильное приложение банка не смогла.

«Женщина упаковала деньги в картонную коробку и воспользовалась сервисом доставки, вызвав такси. Водителю она пояснила, что в коробке находятся химические средства для биотуалета», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Через некоторое время водитель завершил заказ, а при неоднократных звонках на связь не выходил. В итоге его задержали полицейские, которые обнаружили и изъяли 860 тыс. рублей. Остальные похищенные деньги таксист успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчину отпустили под подписку о невыезде.