РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 мая. В Королеве горячую воду начнут отключать по графику с 1 июня, профилактика в котельных будет проводиться до конца августа, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как следует из графика отключений, в домах, которые обслуживают котельные «Суворовская», «Текстильщик», ООО «Ван», ТЭЦ и промокотельная ПАО РКК «Энергия», воду отключат с 1 по 14 июля, в домах, обслуживаемых котельной №2, воды не будет с 1 по 7 июня.

С 13 по 26 июля воды не будет в котельных №3 и «Школа-интернат». Котельные «Новые Подлипки», «Альфа-Лаваль» и «Валентиновка парк» закроются на профилактику с 15 по 28 июня.

С 3 по 16 августа горячей воды не будет в домах, обслуживаемых котельными №77 и «Самаровка», а с 5 по 19 июля - в домах котельной «КТРВ». С 21 июня по 4 июля профилактика пройдет в котельной филиала Академии управления МВД России «Болшево», а со 2 по 15 июля - в котельной ООО «Тепло Сервис».

Горячую воду отключат в домах котельной на Дзержинского, 11Б с 29 июня по 12 июля, котельной «Бурковская» - с 28 июня по 11 июля и котельной «Театральный парк» - с 22 июня по 5 июля.

Подробнее узнать об отключении горячей воды можно в ЕДС по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11, через сайт или через мобильное приложение «ЕДС Королев», которое доступно в AppStore и Google Play.